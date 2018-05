Ragusa: Together, appuntamento con l'arte e la fotografia

Ragusa - Una mission da compiere insieme. L’associazione Oltremodo, nata tra professionisti ed imprenditori iblei, continua la sua azione di condivisione all’insegna della cultura e della partecipazione. Venerdì 4 maggio, dalle ore 19.00, nella sede in via Palermo, 127 a Ragusa, si ritorna a parlare di iniziative ed eventi con cui l’associazione rilancia con forza la sua presenza

sul territorio. Non a caso l’appuntamento di venerdì si chiama “Together”.

E si inizia proprio con una serata dedicata all’arte della fotografia con l’inaugurazione del saggio per immagini "Percezioni | scatti in dissonanza" a cura dell’architetto Pinella Guastella,che resterà fruibile fino all'1 giugno. Non mancherà la buona musica con il duo sax e tromba“G & G”. L’associazione Oltremodo, ormai in attività da diversi anni, è un punto di riferimento nell’ambito della progettazione, del design e del mondo delle costruzioni rendendosi parte attiva anche rispetto agli enti pubblici oltre che i privati.

“A noi di Oltremodo ci piace andare oltre ogni immaginazione. E quello di venerdì sera sarà un nuovo grande momento di condivisione – spiega il presidente dell’associazione, l’arch. Davide Scrofani – Con questa mostra a cura dell’architetto Pinella Guastella regaleremo una nuova iniziativa culturale dedicata all’intera comunità ragusana, come sempre invitata a

partecipare”. Il saggio per immagini curato dall’architetto Pinella Guastella indaga sugli elementi architettonici urbani e sul territorio, guardando anche all’archeologia industriale e alle installazioni, con scatti che esaltano i particolari o ci donano una visione d’insieme chediventa essa stessa un racconto.

L’artista e critico Aldo Taranto anticipa la sua nota critica su “Percezioni”: “Vivere è un costante rapporto dinamico dell’io con le cose. Ecco, le cose, in queste cento fotografie che l’architetto Guastella ha scattato nel suo girovagare tra materiali, residui industriali, edifici,archi, architetture, condomini, ringhiere – tra lo scuro e il chiaro, a volte prevalendo il primo altre con lampi di luce sui profili, oppure immerse nella patina buia del tempo, o tra i pavimenti accesi di colore – ecco, le cose sono entrate veloci nel suo campo percettivo e ne ha semplicemente ascoltato le dissonanti fonti transiti e destinazioni, che sanno di suono”. Per info oltremodoinsinergia@gmail.com.