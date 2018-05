Modica, il Duo Coppola vince il premio Musica e Poesia

Modica - Ancora un significativo riconoscimento per il Duo Coppola, il gruppo folk pozzallese che con la sua musica, le parole e i linguaggi universali dei suoni e dei gesti riesce a coinvolgere in una sorta di viaggio che, dal presente quotidiano, conduce a un altrove agognato.

All'indomani dei riconoscimenti ottenuti per due anni di seguito al Memoria Rosa Balistreri, in quel di Licata, ora il Duo Coppola inanella un prestigioso premio, quello speciale di “ Musica e Poesia” conseguito a Modica, nel contesto del festival Versi di Luce, organizzato dal Progetto Officina Kreativa.

Significativa e toccante, la motivazione del premio: Enza e Giuseppe, compagni di viaggio nell'arte e nella vita, esprimono “ la più spumeggiante tradizione popolare siciliana, dato che hanno attraversato vari mondi musicali e navigato fino ad approdare alla musica salmastra”.

E ancora : per il Duo “ la musica è un fluido in divenire, un linguaggio evanescente; ascoltandola entriamo in un'altra vita e in un altro tempo”.

Questo genere di musica, note e parole, ritmo e poesia, “ può raggiungere sonorità pungenti, come se l'esperienza raccontata fosse un vissuto spigoloso. La vocalità, poi, funge da scalpello per affinare come lo scalpellino che modella una pietra grezza”.

Sono proprio queste, in definitiva - e come hanno sottolineato critici attenti e affidabilissimi nel giudizio sull'operato artistico del Duo Coppola - le due dimensioni che si sovrappongono nell'ascoltare la musica che traspira da chitarra e tamburi fondendosi nella voce femminile con la forza di una congiunzione astrale, ancor più corpulenta quando (e non capita di rado) al Duo si aggiunge il contributo vocale straordinario di Martina, figlia naturale e figlia d' arte di Enza e Giuseppe.