Le polpettine dell'Ikea? Sono turche

Le polpette dell'Ikea non sono svedesi. La clamorosa rivelazione sulla ricetta arriva direttamente dal governo: le famosissime polpettine di carne con marmellata di mirtilli, piatto nazionale svedese venduto all'Ikea ogni giorno, sono turche. Una confessione attesa da tempo e che è stata accolta con soddisfazione da Ankara. "Il piatto è preparato sulla base di una ricetta che re Carlo XII importò dalla Turchia nel 18esimo secolo", riporta il sito di informazione turco Trt citando un comunicato del governo di Stoccolma.

Salito al trono a soli 15 anni, dopo aver perso una battaglia contro la Russia nel 1709 il re fu mandato in esilio nell'attuale Turchia, allora impero Ottomano. Tornò in Svezia nel 1714 portando con sé non solo la ricetta per le celebri polpette ma anche l'abitudine di bere il caffè.

L'ammissione di questa parternità contestata, però, ha irritato non poco il presidente dell'agenzia turca per la Cooperazione, Serdar Cam, che ha chiesto a Ikea di non spacciare più il piatto come svedese, bensì come turco. Nei mega store di mobili in tutto il mondo si vendono 2 milioni di confezioni al giorno ed è forse il piatto più richiesto da chi decide di mangiare nel mobilificio più famoso al mondo. Che sia turco o svedese a noi poco importa: noi, le adoriamo.