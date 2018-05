La regola di Simone Lucifora miglior canzone radiofonica

Caltanissetta - Simone Lucifora è un giovane e promettente cantautore Chiaramontano e il suo talento è stato premiato al Festival di Caltanissetta. Con "La Regola" ha vinto il premio radiofonico assegnato da Radio CL1 e si è classificato al terzo posto nella classifica finale. Il festival di Caltanissetta è patrocinato da Angelo Valsiglio, primo produttore di Laura Pausini e patron del festival di Castrocaro. Aver vinto un premio così importante come quello radiofonico, rappresenta sicuramente un primo, importante inizio. In tutto, al Festival hanno partecipato 67 persone: in finale, sono arrivati in 9.

Raggiunto telefonicamente, Simone ha dichiarato: "Sono davvero felice di aver vinto questo importante riconoscimento. Il mio obiettivo è quello di poter scrivere canzoni, in maniera sempre più professionale perchè vorrei intraprendere la strada del cantautorato. Questo Festival mi è servito per iniziare a percorrere questa strada".

E noi, gli auguriamo tanta fortuna.