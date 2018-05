Roberta e Chiara Assenza a Zero e Lode, su Rai 1. VIDEO

Due ragazze di Chiaramonte, Roberta e Chiara Assenza, hanno partecipato oggi al programma di Rai 1 "Zero e Lode", condotto da Alessandro Greco e in onda subito dopo pranzo, intorno alle 14 del pomeriggio. Il loro team si chiamava "Assenti", un ironico gioco di parole in onore del loro cognome.

Il quiz consiste in una gara tra quattro coppie di concorrenti che si sfidano in tre giochi ad eliminazione sino ad arrivare al gioco finale dove la coppia vincitrice della puntata ha la possibilità di conquistare il montepremi in palio, rispondendo a domande di cultura generale oggetto precedentemente di indagine statistica su un campione di cento persone, con l'obiettivo di dare la risposta che nessuno (o quasi) ha saputo dare, la cosiddetta Zero e lode!. Purtroppo, le due ragazze non sono riuscite ad arrivare in finale, ma come si dice in questi casi...l'importante non è vincere, ma partecipare.

Per rivedere l'intera puntata:

https://www.raiplay.it/video/2018/04/Zero-e-Lode-c1920c81-59ee-4dfa-aef8-aa3b44488a1a.html