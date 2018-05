Scicli accoglie la reliquia di Suor Cecilia Eusepi

Scicli – Scicli in festa nel solenne triduo che si concluderà sabato prossimo nella chiesa Santa Maria La Nova in onore della Serva di Maria, la beata Cecilia Eusepi. In città è arrivata, sabato, da Nepi una reliquia delle giovane Serva di Maria beatificata nel 2012 nella città di Nepi, in cui si trova seppellita. Nella cittadina del viterbese Cecilia Eusepi, nata nel 1910, si è spenta nell'ottobre del 1928 appena diciottenne. Il triduo è tenuto da Padre Giuseppe Galassi dell'Ordine dei Servi di Maria. La reliquia è stata portata, dalle Serve di Maria di Scicli, all'ospedale Busacca per una visita ai malati accolti dal cappellano dell'ospedale don Giorgio Cicciarella, dal personale medico e paramedico e dalle volontarie Avo. La peregrinatio si tiene nella chiesa Santa Maria La Nova, fino a sabato.