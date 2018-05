Cappotta una Smart a Quartarella, grave una donna

Modica - Incidente poco prima delle 21 in contrada Quartarella a Modica. Una donna di 75 anni, G.S., alla guida di una Smart bianca cabrio è andata a sbattere contro un muretto a secco, cappottando. La piccola utilitaria si è ribaltata su se stessa. La donna è stata estratta dalle lamiere dagli automobilisti di passaggio in stato di coscienza. La signora perdeva sangue soprattutto dal braccio destro. Una automobilista ha cercata di tenerla cosciente. Trasportata al Maggiore, dall'ambulanza del 118, in codice rosso, ha riportato un trauma cranico con una vasta ferita alla testa.