Chiaramonte: E' morta la signora Rosa Ventura

Chiaramonte Gulfi - E' morta la signora Rosa Ventura, 85 anni, in seguito ad una broncopolmonite. La signora Ventura era scomparsa dalla sua abitazione di via Failla il 17 aprile. Dopo una notte passata all'addiaccio in seguito ad una caduta accidentale in un dirupo, era stata ritrovata al mattino dai Carabinieri e dalla protezione civile di Chiaramonte.

La donna, immediatamente ricoverata in ospedale, era stata curata e sembrava rispondere bene. Durante quest'ultima settimana, però, le sue condizioni si erano aggravate. Non si esclude che quella caduta e quella notte passata all'aperto possano esserle state fatali.

I funerali domani mattina alle 10.00 in chiesa Madre.