Marco Guccione e il docufilm A me resta la speranza

Roma - Il comisano Marco Guccione, 26 anni, lo scorso 29 aprile ha ricevuto a Roma, presso il teatro Olimpico, il “Premio Rai-Cinema Channel” al Festival Internazionale dei Tulipani di Seta Nera per il docufilm "A me resta la speranza", scritto e diretto da Virginia Barrett. Guccione ha curato la colonna sonora del docufilm, forte della sua passione per la musica che lo vede come attuale tastierista della vera cover band dei Pooh.