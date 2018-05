Le case vacanza più convenienti del mondo? A Marina di Ragusa

Ragusa - La provincia di Ragusa si conferma come meta di vacanze anche secondo l’ultimo sondaggio di Tripadvisor che vede le case vacanza di Marina di Ragusa fra le più convenienti ed amate a livello mondiale. Il secondo posto della classifica mondiale dei Travelers’ Choice Case Vacanza 2018 è occupato dalle case vacanza del Lungomare Andrea Doria di Marina di Ragusa. Al primo posto Cozy Designer Minerva Apartment a Roma.

I premi riconoscono 30 delle migliori case vacanze in tutto il mondo in 3 categorie: lusso (tariffa media a notte superiore o uguale a 250 euro), di fascia media (tra 83 euro e 125 euro a notte) e convenienti (tariffa media a notte inferiore o uguale a 82 euro).

L’Italia trionfa nell’edizione di quest’anno con strutture premiate a livello internazionale in tutte le categorie e conquista la prima e la seconda posizione nella classifica mondiale delle migliori Case Vacanza Convenienti.