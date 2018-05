A Vittoria c'è MedinFood

Vittoria - Il meglio dell’enogastronomia e dell’agroalimentare siciliano, rappresentato da numerose aziende e da importanti nomi della cucina, tornerà a far parlare di sé in occasione di MEDinFOOD, il Salone del gusto siciliano in programma i prossimi 19, 20 e 21 maggio prossimi a Vittoria. Ancora una volta il Polo Fieristico ospiterà cooking show, degustazioni, masterclass e rappresenterà un’ottima occasione dove poter incontrare buyer italiani e stranieri, in particolare della Slovacchia, Azerbaigian, Israele, Arabia Saudita, USA.

Dentro MEDinFOOD c’è tutto ciò che questa terra rappresenta, la sua indiscussa bontà, la passione imprenditoriale che muove le sue aziende del food & beverage, le storie della sua gente di cui certamente la stampa di settore invitata avrà molto da raccontare: lo faranno in particolare Gioacchino Bonsignore di TG5 Gusto (che sarà presente nella giornata inaugurale) e Paolo Massobrio de Il Golosario (presente domenica 20 maggio).

Per i visitatori sarà possibile incontrare le più grandi aziende di settore che hanno scelto di scommettere sul proprio territorio nonché la possibilità di vedere all’opera alcuni tra gli Chef della Federazione Italiana Cuochi, presente con alcuni componenti della sua Nazionale Italiana Cuochi, che realizzeranno piatti ai quali andranno ad abbinare dei vini, in particolare il Cerasuolo di Vittoria DOCG che sarà rappresentato sia dal Consorzio di Tutela che dalla Strada del Vino Cerasuolo di Vittoria. Saranno presenti per la NIC i cuochi Michelangelo Sparapano, Vito Amato, Davide Giambruno, Graziano Patané, Andrea Del Villano, Gabriele Camer e Carmine Cataldo.

“Per questa seconda edizione – spiega il Direttore del Polo Fieristico Davide La Rosa – abbiamo pensato ad una serie di attività capaci di proiettare ulteriormente in avanti MEDinFOOD. L’incremento di espositori con numeri di un certo rilievo e l’ampia apertura a tutto il territorio siciliano è per noi motivo di grande vanto e di ulteriore sostegno rispetto ad una grande scommessa che si appresta nelle prossime settimane a diventare realtà. Promozione ed esaltazione di un territorio, quello siciliano, che ha dentro di sé il meglio che si possa sperare di avere; il nostro compito è quello di rendere giustizia all’eccellenza siciliana. Tasting room dedicata al mondo del vino, oltre venti cooking show, degustazioni, informazione di settore, press tour e buyer: quello di MEDinFOOD è un piatto ricchissimo che andrà semplicemente gustato”.

MEDinFOOD, evento che si avvale del patrocinio del MIPAAF, è dunque molto di più di quello che ci si può aspettare. Innanzitutto rappresenta la sfida lanciata dal Comune di Vittoria insieme alla Vittoria Mercati di valorizzare ed utilizzare al meglio l’importante sistema fieristico locale. Un lavoro sinergico apprezzato e condiviso dalle stesse aziende partecipanti, oltre il 70% in più rispetto allo scorso anno, di cui l’80% di fuori provincia. “Un grande lavoro messo su dalla Vittoria Mercati che in questi mesi ha lavorato per potenziare una edizione che solo pochi mesi fa, seppur nel 2017, lanciava l’idea – dichiara il primo cittadino di Vittoria, Giovanni Moscato-. Guardiamo al territorio ed alla forza che lo stesso può ancora esprimere. Dentro questa rassegna c’è identità e la forza di un popolo, quello siciliano che ha dimostrato tante e tante volte di riuscire a reinventare le proprie abilità. L’invito è rivolto agli appassionati del gusto, ma non solo. Porte aperte anche al mondo tecnico che all’interno del Polo Fieristico, in questa tre giorni, potrà incontrare innovazioni e marchi consolidati. Un ringraziamento va rivolto a tutte le aziende che con ancora più forza rispetto allo scorso anno, hanno scelto di esserci”.

- ingresso € 3,00

- degustazione n° 3 vini € 10,00