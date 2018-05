Di Maio, il primo bacio. Altro che Salvini! E' per Giovanna, la sicula

Roma - I graffitari della Street Art si mettano il cuore in pace. Il primo bacio Luigi Di Maio lo ha dato, ma non a Matteo Salvini. A ritrarre il leader Cinquestelle in un inconfondibile atteggiamento amoroso è il settimanale scandalistico Diva e Donna. Luigi bacia la siciliana Giovanna Melodia, la sua fidanzata siciliana. Giovanna ha 36 anni, vive ad Alcamo, nel trapanese, è una militante grillina, è più grande di tre anni del suo famoso fidanzato.

Entrambi hanno in comune gli studi in giurisprudenza. Se lui ha lasciato i libri per la carriera politica, lei ha concluso il percorso di laurea ed è diventata un avvocato civilista. Se lui ha lavorato come steward al San Paolo, lei ha lavorato nell’ordine come promoter, cassiera e responsabile del personale in un lido di Castellammare del Golfo (paese di cui è originario Sergio Mattarella), prima di lavorare a tempo pieno come avvocato civilista in uno studio di Trapani.