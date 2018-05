Un misterioso spot gattopardiano a Ragusa

n occasione del 60° anniversario della pubblicazione del romanzo “ Il Gattopardo”, il Comune di Ragusa insieme all'Accademia di Belle Arti di Catania e l'associazione “In cammino con Tomasi” ha avviato un progetto culturale condiviso volto a celebrare oltre alla figura del Gattopardo anche i costumi sontuosi di quel particolare periodo storico come quello che fa parte della collezione di abiti antichi del Comune che sono custoditi presso il Castello di Donnafugata.

Per la predetta ricorrenza è stato realizzato uno spot che verrà proposto nel corso di un tour siciliano in cui viene promossa Ragusa Ibla ed il Castello di Donnafugata, stupende location in cui sfilano cinque abiti realizzati da altrettanti stilisti dell'Accademia di Belle Arti che si sono ispirati al periodo della Sicilia “gattopardiana”.

Al fine di presentare questo filmato-spot che verrà proposto in occasione di numerosi appuntamenti culturali che si svolgeranno in Sicilia in occasione del 60° anniversario della pubblicazione del celebre romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, mercoledì 9 maggio, alle ore 11, presso la sala giunta si terrà una conferenza stampa. All'incontro con gli operatori dell'informazione saranno presenti il sindaco Federico Piccitto e l'architetto Nuccio Iacono, curatore delle diverse mostre di abiti antichi promosse al Castello di Donnafugata.