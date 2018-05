Ragusa, il Comune vuole affidare il City

Ragusa - Il Comune di Ragusa ricerca associazioni/singoli cittadini, che svolgano attività senza scopo di lucro che a titolo gratuito si prendano cura, in via sperimentale per la durata di un anno, dell'immobile denominato “City” - piano terra e dell'area limitrofa per svolgere attività ludico-ricreativa.

Per questo motivo sul sito istituzionale del Comune, nella sezione “bandi e avvisi di gara” è pubblicato l'avviso della manifestazione di interesse per l'individuazione di associazioni/singoli cittadini attivi del territorio comunale interessati a stipulare patti di collaborazione con il Comune di Ragusa per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani denominato “City” e area di pertinenza.

Le proposte di collaborazione dovranno essere predisposte utilizzando lo schema di manifestazione di interesse allegato all'avviso pubblicato e fatte pervenire al Comune entro il 14 maggio prossimo.