Scicli, droga, arrestato Emiliano Korreshi

Scicli - I Carabinieri della Compagnia di Modica nel corso del week end hanno svolto una serie di servizi a largo raggio di controllo del territorio per garantire il corretto svolgersi della movida e contrastare i delitti contro il patrimonio e lo spaccio di stupefacenti.

A Scicli nel tardo pomeriggio di ieri, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno tratto in arresto in flagranza per il reato di evasione Emilijan KORRESHI, albanese, di 24 anni, già arrestato dai Carabinieri a fine ottobre per detenzione di diversi chili di marijuana. Nel pomeriggio di ieri il controllo serrato del territorio ha condotto a cogliere il giovane fuori casa, nella centralissima Piazza Italia, con un borsone pieno di abiti con i quali era già pronto a darsi alla fuga, per altri lidi, onde evitare di scontare la pena in Italia. Al termine delle formalità di rito è stato accompagnato presso la casa circondariale di Ragusa.