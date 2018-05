Ammatuna: Pozzallo perde Bandiera Blu per colpa della differenziata

Pozzallo - Pozzallo perde, quest’anno, la bandiera blu della Fee International. Colpa del mancato raggiungimento del parametro relativo alla raccolta differenziata, fissato al 30%, mentre si è raggiunto appena il 15%. Il resto dei parametri, relativi alla qualità e balneabilità delle acque, erano in perfetta sintonia con i valori richiesti dall’organismo di assegnazione del prestigioso riconoscimento ambientale.

L’amministrazione comunale sta creando tutte le condizioni perché si possa riconquistare, per il prossimo anno, l’ambito riconoscimento la cui perdita non è addebitabile a questa amministrazione.