Casting con Walter Manfrè: cercasi attori e attrici

Comiso - Il Maestro Walter Manfrè cerca ATTORI e ATTRICI SICILIANI per prossime produzioni, per questo motivo ha il piacere di svolgere un INCONTRO/PROVINO nella giornata di Sabato 12 Maggio 2018 presso la Sede in International Theatre Centre in Via Benvenuto Cellini, 22 a Comiso (RG).

- L'incontro NON prevede un provino su parte, è gradito un testa a scelta del candidato.

- Possono partecipare attori e attrici professionisti (o ad inizio carriera) in una fascia d'età compresa tra i 20 e 60 anni.

- L'incontro/provino si svolgerà in due fasce orarie: 10-13 / 14-19

Per prenotare il vostro provino/incontro e per altre informazioni è possibile contattare International Theatre Centre al numero 320.7683854.

N.B.

Non inviate mail con FOTO e CV, eventualmente gli attori possono portare il materiale cartaceo (anche se non strettamente necessario ai fini dell'incontro)