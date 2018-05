A Marina, un servizio noleggio biciclette

Ragusa - Istituire a Marina di Ragusa un servizio pubblico di noleggio biciclette mediante il posizionamento di n.2 gazebo amovibili concedendo ai concessionari il suolo occorrente mediante il pagamento dell'imposta dovuta per l'occupazione dello spazio pubblico riconoscendo agli stessi concessionari del predetto servizio un contributo da parametrare all'equivalente dell'imposta TOSAP dovuta per l'occupazione del suolo pubblico, pari a € 888,00 per ogni gazebo.

Ciò è quanto deciso dalla Giunta Municipale con provvedimento n. 160 del 7 maggio che con cui si dà mandato al dirigente del Settore VII- Sviluppo Economico e Turismo - di avviare gli atti necessari per l'individuazione dei soggetti interessati all'istituzione del servizio di noleggio biciclette.

La delibera in questione stabilisce inoltre che il servizio dovrà avere la durata di quattro mesi dovrà essere garantito tutti i giorni ed in particolare nelle giornate del venerdì, sabato e domenica, dalle ore 10 alle ore 22, e che i due punti di noleggio siano ubicati all'ingresso della pista ciclabile in direzione Casuzze ed in Piazza Malta.