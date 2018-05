Esplode un autobus a Roma, panico fra i presenti

Roma - Esplode un autobus in via Tritone, nel centro di Roma. Il mezzo ha preso fuoco e poi un boato ha fatto tremare le finestre della zona. L'esplosione ha immediatamente provocato il panico fra i numerosi passanti, ma per fortuna non ci sarebbero feriti. Il traffico è andato completamente in tilt da via del Corso a Piazza Barberini. Si tratta di un autobus della linea 63 diretto verso largo Chigi che improvvisamente ha preso fuoco forse per un guasto al motore o più probabilmente per una perdita d’olio dalla parte posteriore.

Le fiamme hanno subito avvolto parte del mezzo pubblico e poi si sono estese al resto del bus distruggendolo completamente. I vigili del fuoco hanno svolto un sopralluogo stanza per stanza per verificare che nessuno fosse rimasto all’interno dell’edificio sotto al quale il bus è andato a fuoco. Due squadre di pompieri hanno spento le fiamme. Una densa colonna di fumo nero, inoltre, si è innalzata intorno alle 10.15 dal luogo dell'incidente. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe del dodicesimo autobus andato a fuoco dall'unizio dell'anno. Indagini per capire le cause dell'incendio.