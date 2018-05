Pozzallo, furto con spaccata alla gioielleria di Pinuccio Roccasalvo

Pozzallo - Ennesimo furto con spaccata a Pozzallo ai danni, questa volta, la gioielleria di Pinuccio Roccasalvo, in via Vittorio Veneto. L'ultimo furto, in ordine di tempo, si era verificato in un bar di via Papa Giovanni XXIII, lo scorso fine settimana.

La gioielleria, oltre ad aver subito il furto di alcuni prezioni, è stata anche gravemente danneggiata. Indagini in corso per verificare eventuali immagini delle telecamere di video sorveglianza e per cercare di risalire agli autori del furto.

L'amministrazione comunale, tramite una nota ufficiale, esprime vicinanza alle vittime: "La città di Pozzallo s’interroga su questi fatti, il limite di ogni sopportazione è oramai travalicato. Non sembrano più sufficienti assicurazioni, riunioni, incontri: ad una situazione di emergenza, peraltro da sempre estranea a alla cultura dei pozzallesi, occorre dare risposte di emergenza.



La città attende non impegni formali, ma iniziative sostanziali che risolvano il problema, individuando i responsabili di tali atti e assicurando una maggiore presenza delle forze dell’ordine, per mettere in campo una efficiente azione preventiva che restituisca serenità alla nostra comunità.

L’Amministrazione Comunale manifesta la propria vicinanza ai commercianti e ai cittadini vittime in queste settimane da questi episodi delinquenziali".