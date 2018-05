A Milano, un esempio museale d'eccellenza. Così dovrebbero essere tutti

Milano - 50 mila metri quadrati di superficie, 16 mila oggetti, 36 esposizioni, 14 laboratori, 155 percorsi educativi, 2 biblioteche e circa 500 mila visitatori l’anno. Biglietto d’ingresso? 10 euro.

Stiamo parlando del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci, che si trova in via San Vittore a Milano. Un museo come Dio comanda, con tutti i crismi, moderno, funzionale, pensato per i visitatori di tutte le età, con aree adibite alla sosta, macchinette automatiche per chi eventualmente volesse mangiare o bere, area food con sedie e tavolini, shop, laboratori per bambini, percorsi interattivi di tutti i tipi. Ci abbiamo impiegato 7 ore per visitarlo tutto. Uno splendore, un posto che merita la fama che ha: il più grande museo-tecnico scientifico italiano e uno dei più importanti in Europa. Nato nel 1953, questo museo è stato, sin dalle origini e nelle intenzioni di chi ci ha messo mano, un “luogo vivo, di tutti, aperto a tutti.

Oggi il mondo cammina a ritmo vertiginoso e tutti ne cerchiamo le ragioni e le possibilità. Il Museo vive, è il Museo del Divenire del Mondo". I locali (tre ampi piani e un piano terra esterno), si trova all’interno di un monastero olivetano e raccoglie tutti gli oggetti, i macchinari e le testimonianze documentarie che hanno contribuito allo sviluppo del nostro Paese. Ma se fosse solo questo, il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia sarebbe la solita mostra di oggetti, barbosa più che mai e che probabilmente metterebbe k.o. anche il visitatore più interessato. Questo luogo, invece, ha un obiettivo ben chiaro: suscitare l’interesse per la tecnologia, per tutte le scienze e i suoi derivati, e invita ogni persona a scoprire un patrimonio ricco di memoria. Questo museo è anche un luogo d’incontro, un laboratorio dove sperimentare e portare le più recenti scoperte del settore alla portata di tutti. Tra l’altro, da pochissimo tempo, il museo si è arricchito di nuove aree dedicate all’alimentazione, alla fisica delle particelle e allo spazio, oltre alla galleria dei modelli di Leonardo.

Grandissima attenzione al settore dei trasporti, con treni a vapore originali dell’epoca (visitabili in un’apposita sezione) e ai velivoli, tra cui quelli usati da Enrico Forlanini per il primo volo in Italia. Nell’area esterna, poi, è visitabile un intera nave, la Conte Biancamano e anche il sottomarino Toti, visitabile al suo interno se muniti di guida. Insieme a questi velivoli, grande attenzione viene dedicata alla loro storia e a cosa hanno significato in una determinata epoca, tutta spiegata per filo e per segno negli appositi totem. Entrare in questo museo è come fare un viaggio nella storia, in ciò che hanno significato determinate scoperte per l’uomo. Quasi tutte le aree dei padiglioni hanno sistemi interattivi per spiegare ai visitatori, tramite l’utilizzo di strumenti tecnologici o simulatori, determinate scoperte che altrimenti sarebbero difficili da comprendere per chi è digiuno di scienza. Ad esempio, nell’area dedicata al telegrafo di Marconi, è possibile utilizzare il vero telegrafo a codice Morse e comunicare senza fili con un altro operatore. Oppure, nell’area dedicata allo spazio, è possibile provare la simulazione del decollo della stazione spaziale internazionale.

Quest’area in particolare è quella che ci ha maggiormente colpito: interessantissima, propone le ultime scoperte in campo alle missioni su Marte, modellini in scala delle varie sonde e anche una roccia lunare originale contenuta in una sfera. C’è anche un simulatore del CERN di Ginevra, famoso per aver scoperto il bosone di Higgs. Nell’area che riguarda le telecomunicazioni, si possono osservare anche i primissimi cellulari Etax o i primi elaboratori elettronici, diventati ormai vero e proprio materiale da museo. Il padiglione dedicato a Leonardo Da Vinci, invece, ricostruisce tutti i suoi modelli e propone anche alcuni scritti riguardanti l’anatomia o il funzionamento del corpo umano, particolarmente interessante per il genio del Rinascimento perché propedeutico alla rappresentazione delle emozioni umane in pittura.

Perché un simile museo esiste soltanto a Milano? Ci rendiamo perfettamente conto che è impossibile paragonare piccole realtà con grandi realtà ma una cosa è certa: Regione siciliana, dal 2016, ha cambiato più volte la legislatura circa la gestione dei musei, che da noi sono quasi tutti regionali (oggi si chiamano Poli museali). Ne abbiamo visitati di musei in Sicilia, alcuni anche molto interessanti, ma nessuno raggiunge gli standard di qualità e di modernità del museo Da Vinci. Forse, sarebbe il caso di iniziare a visitare ciò che c’è anche oltre i nostri bellissimi confini regionali e di capire che il museo non è un posto polveroso dove raccogliere e catalogare mostre. Ciò che oggi i visitatori chiedono è un museo vivo, capace di soddisfare richieste e di dare risposte, dotati di confort adeguati e di attrezzature tecnologiche capaci di creare connessioni ad un prezzo assolutamente adeguato. Solo così la cultura, quella con la C maiuscola, comincerà a creare davvero economia.