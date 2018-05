Indiscreto. Se Ciccio Sultano apre un ristorante a Noto

Noto - I boatos si inseguono da mesi e dicono che Ciccio Sultano, chef due stelle Michelin del ristorante Il Duomo di Ragusa Ibla, avrebbe firmato una consulenza per un nascituro albergo di charme a Noto. Ora si apprende che c'è qualcosa di più concreto, ovvero un ristorante, la cui cucina sarebbe firmata dallo chef stellato, in un resort a cinque stelle in contrada Belludia, tra Noto e Palazzolo Acreide. I lavori procedono speditamente e l'apertura è prevista per il 2019. Nessuna conferma ufficiale da parte del diretto interessato.

Il ristorante nascerà all'interno di una struttura risalente al 1800, la cui destinazione d'uso a fini turistico ricettivi è avvenuta nel 2009, mantenendo i suggestivi e autentici affreschi d’epoca risorgimentale riportati allo splendore originario. Il resort ha un giardino padronale, anticamente impreziosito da panche di pietra, che ospita oggi i resti delle colonne classiche pre-esistenti e terrazzamenti allestiti con poltrone e oggetti di design scelti su misura.