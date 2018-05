Acqua non potabile a Chiaramonte, nuova ordinanza per altri quartieri

Chiramonte Gulfi - Divieto di utilizzo dell'acqua nel settore di piazza San Salvatore e vie limitrofe (ivi comprese le vie

Sansone, Natolia, Failla , Mole), settore di via Cappella e vie limitrofe, settore di via Alcanata e vie limitrofe, settore di c.so

Kennedy e vie limitrofe. E' stata emessa una nuova ordinanza circa la questione acqua non potabile a Chiaramonte. L'ordinanza, emessa l'8 maggio, è stata pubblicata in albo pretorio on line il 9 maggio. Nella suddetta ordinanza, si legge che "la rete acquedottistica già indagata, c.so Europa, c.so Umberto, via Fonderia, via san Rocco, via lannizzotto non è soggetta a commistione con la rete fognaria.

Atteso che, pertanto, è necessario estendere il campo delle ricerche con i suddetti sistemi non invasivi in altri settori della rete idrica cittadina ed in particolare, per il momento, nel settore di piazza San Salvatore e vie limitrofe (ivi comprese le vie Sansone, Natoli, Failla , Mole), settore di via Cappella e vie limitrofe, settore di via Alcanata e vie limitrofe, settore di c.so Kennedy e vie limitrofe, anche al fine di potere avere dall'attività di indagini svolta informazioni utili non solo alla risoluzione della problematica in corso ma anche per la valutazione della efficienza della porzione di acquedotto che insiste nei settori interessati".

Inoltre, si legge: "Ritenuto necessario, al fine di scongiurare in via prudenziale eventuali danni alla salute pubblica, emettere apposita ordinanza per vietare l'utilizzo dell'acqua erogata dal pubblico acquedotto per uso potabile e per l'incorporazione negli alimenti limitandone l'uso ai soli fini igienici previa bollitura e sanitari sino alla conclusione delle verifiche ed in ogni caso, sino

all'accertata sussistenza delle condizioni di sicurezza ai fini potabili dell'acqua distribuita dal pubblico acquedotto nei settori

specificati al superiore punto".