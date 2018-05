Chiaramonte, lettera aperta al sindaco da alcuni residenti di C/so Kennedy

Chiaramonte Gulfi - Tale documento nasce dallo scontento di tutti noi residenti del quartiere C.so Kennedy.

Una situazione di degrado e mancanza dei requisiti minimi igienici, che noi residenti di C.so Kennedy viviamo da anni, causa della vegetazione di vario genere che cresce rigogliosa e indisturbata nel quartiere, senza nessun tipo di manutenzione e intervento di bonifica della zona.

Fatti segnalati decine di volte all’amministrazione, Spiegando che noi residenti non siamo più disposti a tollerare. Pertanto chiedevamo il loro intervento.

Abbiamo aspettato e pazientato da fin troppo tempo.

Ci siamo rivolti all’amministrazione comunale tramite un servizio di Video Mediterrano, dato lo stato di tabù riscontrato con i normali articoli delle testate locali che hanno trattano l’argomento.

Tale carta giocata semplicemente per accendere i riflettori su tale situazione nella speranza di ottenere una soluzione e una tempistica concreta.

Riceviamo una risposta assurda e increduli rimaniamo indignati.

queste sono state le parole del sindaco Sebastiano Gurrieri giorno 7/05/2018:

"Alcuni residenti sono stati strumentalizzati dal partito di opposizione Stanno facendo solo allarmismo, cercando di ingigantire le cose (Il tutto é cosa di ordinaria amministrazione)".

Parole,Parole solo parole ad oggi però fatti non ne abbiamo visti.

Per noi residenti, il tutto non è più tollerabile dato che di anno in anno, facendo orecchio da mercante, cercando scusanti e scarica barili vari la situazione semplicemente peggiora. Noi liberi cittadini Chiaramontani chiediamo alla classe politica/amministrativache si attivi immediatamente al fine di risolvere tale questione, che si bonifichi l’area: tagliando gli alberi spontanei e gli arbusti, si provvedaalla scerbatura, infine si provveda allo smaltimento dei resti legnosi ed erbosi al termine dei lavori nelle aree in questione.

Ai fini:

- Di eliminare il potenziale rischio di incendi.

- Di Arginare la proliferazione di insetti e ratti.

- Rendere più vivibile la zona, (tale azione migliora il decoro urbano).

- Di Tutelare la salute e l’incolumità di tutti noi residenti e dei beni.

-

Nella speranza che ci si attivi al più presto a ripulire le zone in modo adeguato

porgiamo Distinti Saluti