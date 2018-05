Festa per Zingaretti, tra i fan australiani, a suon di macallè. VIDEO

Santa Croce Camerina - Penultimo giorno di riprese oggi a “Marinella”, ovvero Punta Secca, per il “Commissario Montalbano”.

Al grido "Commissario…Commissario..." di alcune scolaresche in gita nei luoghi di Montalbano, l'attore Luca Zingaretti ha risposto al suo pubblico e ai tanti bambini presenti. Fra le fans più calorose una signora australiana, con una bambina, che in inglese ha ribadito che lei vede la fiction tutti giovedì sera.

Luca Zingaretti è anche tornato di proposito per salutare un ragazzo costretto sulla sedia a rotelle, che non era riuscito a vederlo tra la folla dei suoi compagni di scuola. Tra le visite di oggi pomeriggio, anche quella del Sindaco di Santa Croce Camerina Giovanni Barone, che insieme al comandante della Polizia Municipale, Maria La Rosa, ha omaggiato l’attore romano di un vassoio di sei macallè giganti, tipico dolce siciliano che somiglia al cannolo. Luca Zingaretti ha mostrato di aver gradito il dolce regalo.

Zingaretti fra la gente from Ragusanews on Vimeo.