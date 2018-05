Prevenzione terremoti, Ragusa si avvale dell'aiuto dell' INGV

Ragusa - Il Comune di Ragusa nell'ambito del Piano di Protezione Civile, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nel 2013, ha redatto anche il piano relativo alla componente del rischio sismico nel quale, tra gli interventi di previsione e prevenzione, ha previsto di disporre di strumenti di analisi in grado di registrare dati sulla vulnerabilità edilizia per la valutazione del rischio delle strutture.

Per questo motivo l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare un'attività di sperimentazione da svolgersi in collaborazione tra il personale dell'ONT - INGV e quello del Comune di Ragusa finalizzata al miglioramento del monitoraggio sismico e la sorveglianza del territorio dai rischi naturali e antropici. Al fine quindi di raggiungere questo obiettivo la Giunta Municipale con delibera n. 159 del 7 maggio scorso ha approvato una bozza di convenzione tra il Comune e l'Istituto di geofisica e vulcanologia – osservatorio nazionale terremoti che così come previsto nello proprio statuto, può stipulare accordi e convenzioni per la fornitura di dati elaborazione e consulenze di elevato valore scientifico e tecnologico a favore di enti pubblici e privati.