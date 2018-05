Ragusa, un campo di basket in via Calipari

Ragusa - L'Amministrazione Comunale ha attuato un intervento di recupero di uno spazio pubblico della città ubicato in via Nicola Capilari, nei pressi di viale delle Americhe, che era stato destinato per la pratica di attività sportive dei giovani residenti nel l'ampio quartiere della città. L'area pubblica in questione è stata nel corso degli ultimi anni oggetto di atti vandalici che hanno portato alla distruzione delle attrezzature sportive installate nel sito. Per questo motivo si è deciso di risistemare l'intera area che è stata riasfaltata e presso la quale è stato ridisegnato il rettangolo di gioco del basket e montati i due nuovi canestri.



“Abbiamo deciso di attuare questo intervento – hanno dichiarato il sindaco Federico Piccitto ed il vice sindaco con delega allo sport Massimo Iannuicci nel corso di un sopralluogo fatto sul sito in data odierna – in quanto riteniamo giusto, laddove sia possibile, che ogni quartiere della città possa avere uno spazio destinato ai giovani per la pratica di attività sportive e trascorrere così insieme alcune ore del loro tempo libero. Si tratta di spazi pubblici che appartengono ad ogni cittadino che deve essere anche in grado di salvaguardarli.”