Punito per aver aperto il nuovo pronto soccorso

Modica - Punito, e messo sotto procedimento disciplinare, per aver aperto il pronto soccorso senza inaugurazione e senza l’invito di politici.

Accade in Sicilia, a Modica, all’ospedale Maggiore. Dove il direttore sanitario Piero Bonomo viene messo sotto procedura disciplinare per aver aperto il nuovo pronto soccorso senza una cerimonia alla presenza dei politici.

La colpa di Bonomo? Avere aperto il nuovo pronto soccorso senza tagli di nastro, fanfare, interviste al politico di turno, ma semplicemente mettendo il nuovo reparto a disposizione dei pazienti, 48 ore dopo il termine dei lavori.

Il manager agrigentino Lucio Ficarra, nativo della terra di Luigi Pirandello, ha trasferito per 60 giorni il direttore sanitario dell’ospedale di Modica ad altro servizio.

Buon sangue non mente.