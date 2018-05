Ragusa, la squadra di Ping Pong promossa in C2

Ragusa - Ricevuti stamani a Palazzo dell’Aquila dal sindaco Federico Piccitto, dal presidente del consiglio comunale Antonio Tringali e dal consigliere comunale Filippo Spadola

i giocatori ed i tecnici del Ping Pong Club Ragusa Dimensione Corpo per la promozione in serie C2 del campionato regionale di tennistavolo di una delle tre squadre della società, militanti in D2.

L’amministrazione si è complimentata con la società, il cui presidente è Mario Montes, con il tecnico Antonio Chessari e con il capitano Benedetto Moltisanti per il prestigioso traguardo raggiunto dal team, consegnando una targa di riconoscimento.