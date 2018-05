Chiaramonte, un comitato spontaneo di cittadini per l'acqua non potabile

Chiaramonte Gulfi - Un comitato spontaneo per fare chiarezza e capire qualcosa di più circa la situazione idrica a Chiaramonte. E' previsto per domani sera alle ore 21.00 presso la piazzetta antistante il bar "Prima Fila" di Chiaramonte, una riunione per la costituzione del comitato spontaneo "acqua potabile". In una nota si legge: "Vista la situazione idrica del paese che si sta trasformando sempre più in emergenza, cresce tra noi cittadini la voglia di fare chiarezza e capire qualcosa in più". Naturalmente, tutti sono invitati a partecipare.