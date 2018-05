Vittoria: Scenica, si parte con Le Grand Cabaret Deluxe

Vittoria - Tra poche ore l’avvio della decima edizione di “Scenica”, il festival dedicato all’arte circense e non solo, che per due fine settimana a Vittoria abbraccerà migliaia di spettatori di ogni età. Alle 21.00 di questo giovedì sera l’inaugurazione alla Villa Comunale con il primo spettacolo all’interno del Side Kunst-Cirque, un vero e proprio chapiteau-teatro. E’ lo stesso spettacolo che proprio dieci fa chiuse la prima edizione della manifestazione organizzata dall’associazione culturale Santa Briganti. “Le Grand Cabaret Deluxe”, questo il titolo della produzione firmata Tedavi98, regalerà un numero di circo-teatral-musicale di grande spessore, con i bravissimi Alberto Becucci, Salvatore Frasca e Alessandro Riccio, in un omaggio agli svaniti “Cafè Concerto”. All’interno di un locale di second’ordine, un insieme di sedicenti artisti si esibirà per il pubblico con numeri più o meno credibili e tanti incidenti di scena in un vortice di risate che non smetterà di trascinare gli spettatori in un universo sempre più assurdo e comico, ma al contempo poetico e sfigato.

Da domani il programma di “Scenica” entrerà nel vivo con tutti gli altri spettacoli, con gli appuntamenti musicali e con le tante novità previste per la decima edizione.

Il Side Kunst-Cirque è sicuramente la chicca di questa edizione. E’ un progetto di circo alternativo, creato da un collettivo d'artisti internazionali, in cui tutte le forme si sganciano dal genere della così detta “tradizione circense” per avventurarsi lungo il cammino della ricerca e sperimentazione dei linguaggi delle arti della pista, come è propria la vocazione del circo contemporaneo e prima ancora del nouveau cirque.

E all’interno di questo tendone, domani sera, venerdì 11 maggio, andrà in scena alle ore 21 lo spettacolo “Laerte”, un live show che sfida il consueto meccanismo di creazione e produzione perché si crea direttamente in scena, in continua evoluzione. E dentro il suo spazio “Laerte” avanza insieme agli spettatori verso la sua mutevole forma. E così mentre i bastimenti con i loro carichi di uomini e cose sfidano il mare, miraggi, tempeste e balene agitano le notti di alcuni personaggi in un porto.

Nell’attesa che si crea per salpare, sogni e incubi come arpioni trafiggono i loro pensieri che si trasformano in salti, prodezze, giochi perigliosi per ingannare il tempo. “Laerte” è un omaggio al mare, alle sue maestose onde che decidono quali destini scompigliare. Lo spettacolo è una produzione indipendente My!Laika / Side k-c, con Philine Dahlmann, Edoardo Demontis, Giacomo Martini, Salvatore Frasca. Il festival “Scenica” gode del patrocinio del Comune di Vittoria e del supporto di sponsor privati. Per conoscere in dettaglio il programma è possibile visitare il sito www.scenicafestival.it. Informazioni e prenotazioni al 328.5782765, dalle ore 16 alle 20 e nei giorni di spettacolo del festival ore 10 - 13 e 16 - 21. I biglietti per gli spettacoli a pagamento sono già acquistabili in prevendita online sulla piattaforma liveticket.it/santabriganti