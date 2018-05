Un bando per gestire l'accoglienza turistica a Marina di Ragusa

Ragusa - Sul sito istituzionale del Comune, nell'apposito link destinato ai “bandi di gara ed avvisi” è stato pubblicato un avviso di interesse riservato alle ditte individuali, imprese, cooperative, consorzi, associazioni culturali e Pro loco con sede nel territorio della Comunità Europea, interesate a presentare offerta relativa al servizio di “Gestione di un ufficio informazione e accoglienza turistica a Marina di Ragusa".

Si richiede di allestire un punto di accoglienza turistica, attivo permanentemente per 5 mesi da giugno a ottobre a Marina di Ragusa per la promozione del territorio e la distribuzione di materiale promo-informativo, con servizio giornaliero hostess/stuart con conoscenza delle maggiori lingue europee - inglese, francese, tedesco, spagnolo.

Pr l'affidamento del predetto servizio è quindi indetta una procedura aperta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per l'importo a base di gara di € 20.000,00 compresa IVA. Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 30 maggio prossimo.