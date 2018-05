Sabato 12 maggio a Caltagirone il Cerasuolo Spring Party

Vittoria - Le cantine della Strada del Vino del Cerasuolo di Vittoria raddoppiano la loro tappa a Caltagirone. Dopo aver offerto martedì scorso ai giornalisti del 101° Giro d’Italia i loro vini durante il light lunch organizzato nel loro quartier generale dal Comune di Caltagirone, che fa parte, con i suoi territori, della denominazione classica, sabato torneranno nella città delle ceramiche per il Cerasuolo Spring Party.

La tradizionale festa organizzata dalla Strada del Vino del Cerasuolo di Vittoria, presieduta da pochi mesi da Marco Calcaterra della Cantina Avide di Comiso, sarà aperta a tutti e quest’anno darà il benvenuto alla primavera nell’agriturismo Colle San Mauro proprio a pochi chilometri da Caltagirone, per continuare a brindare a una della manifestazioni più importanti e tradizionali d’Italia.

La presenza della Strada del Vino e del Consorzio di tutela del Cerasuolo è stata fortemente voluta dal Comune di Caltagirone, come ha sottolineato Maurizio Pedi, componente del cda della Strada del Vino per il Comune. “Perché la sinergia che si esprime grazie alla collaborazione dei principali attori del territorio, è l’unica via per valorizzarne la ricchezza di aspetti che lo connota”.

Gli ospiti potranno degustare i vini della Strada e fare un’escursione tra le differenze che i territori del Cerasuolo portano nel bicchiere, i prodotti gastronomici tipici del territorio e la cena buffet preparata per l’occasione dai padroni di casa.

Le cantine della Strada si presenteranno con tutte le novità e i vini storici del territorio.

La serata sarà accompagnata da musica live jazz.

Biglietti:

20 euro presso l'evento;

15 euro in prevendita c/o Gelateria Gelati Divini Ragusa Ibla/ Azienda Agrituristica Colle San Mauro/ La terra Viaggi, Ragusa oppure on line sul blog: https://goo.gl/fi3gDf

Contatti:

mail: info@stradadelvinocerasuolodivittoria.it

telefono: 338.3161251 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18)