Montalbano investiga a casa del dottor Pasquano

Modica - Dopo anni, il commissario Montalbano è tornato a girare a Modica. Lo ha fatto oggi, in corso San Giorgio, in uno dei luoghi più panoramici e importanti della città, davanti al Duomo. Luca Zingaretti, Cesare Bocci e Peppino Mazzotta, insieme a Sonia Bergamasco, nel ruolo di Livia, hanno girato sia sulla scalinata della chiesa, che nelle stradine secondarie, fino a palazzo Castro Grimaldi. La casa nobiliare è la location della dimora del dottor Pasquano, interpretato sinora dal compianto Marcello Perracchio.

E' ormai chiaro che l'attore modicano, scomparso in luglio, non sarà sostituito da nessuno, e anzi, la sua morte potrebb entrare nel film come omaggio estremo al suo talento di attore che tanto ha dato al teatro, al cinema, e alla fiction di Montalbano. In questo contesto andrebbero inserite le riprese odierne, in cui il commissario si reca a casa del medico legale, per indagare su chissà quali segreti. Anche il questore Luca Bonetti Alderighi non è stato sostituito da alcun attore dopo la scomparsa di Giacinto Ferro, l'attore di Palazzolo Acreide morto il giorno di natale del 2016, a 73 anni.