A Ragusa, il primo impianto per i veicoli elettrici

Ragusa - E’ entrato in esercizio da qualche giorno il primo impianto comunale per la ricarica di veicoli elettrici, installato in un’area pubblica, precisamente nell’area di parcheggio di via Mons. Angelo Rizzo adiacente a Piazza Gramsci, accanto al palazzo Inail. L’infrastruttura è dotata di una colonnina a doppia presa adatta per la ricarica veloce (fino a 22 KW per ciascuna presa) di autoveicoli a trazione elettrica.

L’area è attrezzata con due stalli di sosta riservati alla sola fase di ricarica dei veicoli. L’accesso al servizio di ricarica avviene tramite tessera prepagata ricaricabile rilasciata dagli uffici comunali agli utenti registrati che vorranno avvalersi del servizio.

Le modalità operative di gestione saranno comunicate successivamente all’avvio della prima fase di lancio che offre la possibilità di testare il servizio gratuitamente.

“L’amministrazione comunale ha voluto inserire l’iniziativa a scopo dimostrativo e divulgativo - specifica l’assessore all’Ambiente Antonio Zanotto - nell’ambito delle azioni previste nel piano comunale di attuazione per l’energia sostenibile (PAES) che contempla interventi di ammodernamento ed efficientamento ambientale della mobilità aziendale e privata”.