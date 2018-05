Pozzallo: Nave con carico sospetto fermata al largo

Pozzallo - Una nave con un carico sospetto è stata intercettata nella notte da un pattugliatore della guardia di Finanza di Pozzallo in acque internazionali. La nave era in navigazione, diretta, con molta probabilità, in Grecia. Ufficialmente trasporta ferro ma probabilmente a bordo c’è anche un carico ‘speciale’, ancora non reso noto dai militari della fiamme gialle. La nave, battente bandiera della Repubblica di Vanuatu -stato insulare dell'Oceano Pacifico meridionale- è stata bloccata dal pattugliatore della guardia di Finanza intorno alle tre della notte scorsa. Lunga circa 90 metri, la nave Stad -questo il nome dell’imbarcazione- è identificata come ‘general cargo’, ovvero un’imbarcazione che trasporta merce alla rinfusa. I militari hanno fatto un controllo a bordo e hanno deciso di condure l’imbarcazione, scortata da due pattugliatori della guardia di finanza, fino al porto di Pozzallo. La nave è arrivata in banchina intorno alle 14,30 di oggi. Nell’attività d’indagine sono impegnati una cinquantina di uomini della guardia di Finanza, i gruppi d'investigazione sulla criminalità Gico, i reparti navali di Pozzallo e Messina e anche le unità cinofile di Catania. Un controllo capillare da parte delle fiamme gialle farebbe intuire come all’interno della stiva potrebbe essere stato nascosto materiale diverso da quello dichiarato.

Foto di Sonia Iacono.