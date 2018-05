Ragusa, sequestrata officina meccanica abusiva

Ragusa - La Guardia di Finanza di Ragusa ha scoperto e sequestrato un'officina meccanica totalmente abusiva.

All’interno dei locali sono stati rinvenuti diversi motocicli smontati e in fase di riparazione, oltre a parti meccaniche sia nuove che usate. C'erano anche due clienti in attesa delle riparazioni ai rispettivi mezzi.

Nei confronti del titolare dell’officina sono state elevate anche sanzioni amministrative relative all’abusivismo commerciale (che vanno da 5.000 a 15.000 euro).

Sono stati verbalizzati anche i proprietari dei motocicli in riparazione, con sanzioni che vanno da 51 a 258 euro. Sequestrati anche i motorini perché sprovvisti di copertura assicurativa.

Inoltre, sotto il profilo tributario, l’esercizio abusivo di meccanico sarà oggetto di approfondimenti di natura fiscale per l’accertamento dell’imposta evasa e dei redditi non dichiarati.