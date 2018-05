Alessia Puglisi risponde a Cutello: io mi sto occupando di bilancio

Chiaramonte Gulfi - E' doveroso informare la cittadinanza su quanto accaduto nella giornata odierna. Ho avuto un incontro con il consigliere Mario Cutello all'interno del palazzo comunale, il quale, con fare alquanto minaccioso, mi intimava nella sua pretesa di convocazione del consiglio comunale, così come da egli richiesto insieme ad altri 2 consiglieri di minoranza, avente come punto all'ordine del giorno la discussione inerente la problematica della rete idrica, la cui richiesta è pervenuta soli 2 giorni fa.

Considerato l'evolversi della situazione, ci tengo a precisare come in questi giorni ho avuto modo di osservare il consigliere Cutello dialogare, con le sue solite modalità plateali, con i tecnici e operai che in questi giorni si stanno adoperando per la soluzione della problematica in questione.

Nonostante il suo modo di fare non mi sono voluta intromettere nella discussione perchè, nonostante il mio ruolo, ho ritenuto non possedere i titoli idonei a farlo e ho preferito dedicarmi a ciò che mi sta impegnando, quale il bilancio, argomento che sarà oggetto di discussione in sede di consiglio comunale il prossimo 16 maggio e di cui sto seguendo l'iter, al fine di assicurare l'approvazione dell'importante strumento finanziario, indispensabile per assicurare le risorse necessarie alla comunità tutta.