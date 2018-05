Il manager Ficarra: Ragusanews? Scrive solo falsità

Ragusa - In merito al trasferimento ad altro incarico del direttore degli ospedali riuniti di Modica e Scicli Piero Bonomo, il manager dell'Asp di Ragusa, Lucio Ficarra ci ha inviato una nota che volentieri pubblichiamo: "Lo scrivente, dalla lettura del quotidiano online Ragusanews.com del 9 maggio 2018, ha appreso dell'avvenuta pubblicazione dell'articolo inerente all'apertura del pronto soccorso del nosocomio di Modica, così intitolato: "Punito per aver aperto il nuovo pronto soccorso".

Poichè tutte le affermazioni dell'articolo in questione risultano false ed errate ed essendo preciso obbligo del giornalista dare una informazione corretta, oggettiva e documentata, la diffido formalmente a rettificare l'articolo in questione e a porgere le sue scuse allo scrivente ed al popolo agrigentino.

Diversamente, trascorsi tre giorni dal ricevimento della presente, proporrò formale querela. Salvis iuribus, Salvatore Lucio Ficarra".

Questa la nostra replica: "In ossequio ai principi deontologici e rispettosi della legge sulla stampa pubblichiamo la sua rettifica, nonostante, dopo varie letture di essa, non riusciamo a scorgere alcuna notizia da rettificare.

Circa invece la contestazione d'addebito al direttore sanitario di Modica rispetto alle modalità di apertura del pronto soccorso confermiamo la veridicità della notizia data da Ragusanews con puntualità, a meno tale provvedimento non sia stato da Lei revocato; confermiamo anche la veridicità della notizia del trasferimento ad altro servizio dello stesso direttore sanitario sempre che non sia intervenuto anche in questo caso un Suo ripensamento. Confermiamo infine la nostra stima per il popolo agrigentino, che ha dato i natali a un grande siciliano, Luigi Pirandello, che la letteratura mondiale ci invidia. Gabriele Giannone".