Tumori, in Sicilia via libera a tredici nuovi farmaci

Palermo - Via libera all’uso di 13 farmaci innovativi oncologici in Sicilia. E’ quanto stabilisce una determinazione del dirigente generale della Pianificazione strategica dell’assessorato alla Salute Mario La Rocca, dopo aver ottenuto il parere favorevole della Commissione regionale per il prontuario terapeutico riunita presso i locali di Piazza Ottavio Ziino.

Si tratta di medicine innovative immesse nel circuito nazionale e attese anche dalle strutture ospedaliere dell’isola che fino ad oggi non hanno potuto somministrarle ai pazienti, se non in via sperimentale. I farmaci hanno ottenuto il via libera da Ema (Agenzia europea per i medicinali) e da Aifa (Agenzia italiana per il farmaco) e sono in uso nelle strutture pubbliche e private sul territorio nazionale, da oggi saranno resi immediatamente disponibili agli assistiti e inseriti nei prontuari ospedalieri nell’isola. Interessate diverse aree terapeutiche: i farmaci intervengono nella cura della leucemia linfatica cronica, leucemia linfoblastica acuta, linfoma, mieloma multiplo, carcinoma polmonare, cancro alla mammella, liposarcoma, carcinoma renale, policitemia, carcinoma mammario e colorettale.

Tra i 13 farmaci innovativi solo uno non oncologico è ad uso oftalmico per il trattamento della cheratite neurotrofica. La determina dirigenziale risponde alle richieste dell’associazione di oncologia medica e della Commissione Sanità dell’Ars e costituisce il passo successivo alla direttiva dell’assessore alla Salute Ruggero Razza che aveva, nel marzo scorso, disposto il rinnovo della Commissione per il Prontuario terapeutico, secondo criteri di trasparenza e imparzialità, dando assoluta priorità ai farmaci oncologici innovativi.