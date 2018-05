Finale di scudetto della Passalacqua, maxi schermo al Palaminardi

Ragusa - La Passalacqua Ragusa con la vittoria di ieri sera al Palaminardi nell'incontro di gara 4 con la Famila Schio riapre i giochi e continua a lottare per la conquista dello scudetto che potrebbe arrivare nell'ultimo incontro di gara 5 che si disputerà domenica 13 maggio, alle ore 20, a Schio.

L'Amministrazione comunale di Ragusa per dar modo alla cittadinanza ed al mondo sportivo ragusano di potere seguire gratuitamente in diretta televisiva quest'ultima sfida di stagione che vale lo scudetto, ha decido di installare un maxi schermo al Palaminardi.

“Invitiamo tutti ad essere presenti – dichiara il vice sindaco con delega allo sport Massimo Iannucci - domenica prossima, alle ore 20, in quello che può essere considerato il “tempio” del basket ragusano in cui la Passalacqua Ragusa ha regalato ai propri sostenitori momenti di grande gioia e soddisfazione. Sarà questa un 'occasione per vivere insieme un gran avvenimento sportivo che potrebbe anche regalarci una bellissima sorpresa”.