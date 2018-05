Per il Wall Street Journal, i migliori Cannoli Siciliani sono a Scicli

Scicli - Il Wall Street Journal quotidiano internazionale pubblicato negli Stati Uniti, con una media a livello mondiale di oltre 2 milioni copie stampate giornalmente, ha pubblicato un interessante articolo riguardante la Sicilia ed uno dei suoi dolci per eccellenza: il cannolo.

Il titolo "I migliori cannoli della Sicilia: una guida per intenditori e scettici" fa ben intuire di cosa si parlerà, ma sarà una sopresa scoprire che la maggior parte dei "luoghi da non perdere" si trovano proprio a Scicli!

Basile Pasticceri è nella lista degli indirizzi "Miglior Cannolo di Sicilia".

Basile Pasticceri dal 1966

Viale 1 Maggio n. 3, Scicli

333.6785876 basilepasticceri.it

Clicca qui per scaricare l'articolo completo in PDF