Grave incidente a Ragusa: scooter contro suv

Ragusa - Grave incidente stradale in via Guglielmo Nicastro, angolo Via ragazzi del 99, a Ragusa. A restare coinvolti uno scooter 125 e un SUV Nissan. Sul posto il personale del 118 per soccorrere il centauro che ha avuto la peggio, che è stato immediatamente trasportato in codice rosso al pronto soccorso.

L'incidente si è verificato intorno alle 17.00. Al momento, però, non si conoscono le reali condizioni del ferito. Sul posto è intervenuta la polizia municipale per appurare la dinamica dell'incidente.