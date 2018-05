Palermo: pirata della strada investe e uccide madre e figlia

Palermo - Travolte e uccise mentre attraversavano la strada. E' successo in via Fichidindia, nel quartiere Brancaccio a Palermo. Due donne, madre e figlia, sono state travolte da un pirata della strada che non si è fermato assoccorrerle. Le vittime sono Annamaria La Mantia di 62 anni e Angela Merenda di 42.

Il duplice omicidio stradale intorno alle 23.30 di ieri. La 62enne è morta sul posto, mentre la figlia è deceduta poco dopo in ospedale a causa delle gravi lesioni riportate. L'auto che le ha travolte è stata individiduata poco dopo le due di questa notte e l’uomo che era alla guida è stato individuato e portato presso la caserma di polizia.