Tentato furto in un Bar Tabacchi sulla Vittoria-Acate

Vittoria - Tentato furto in un Bar Tabaccheria sulla strada per Acate, a Vittoria. Durante la scorsa notte, una pattuglia di polizia privata è intervenuta in seguito alla segnalazione dell'intifurto. Sul posto, hanno notato che ignoti malviventi avevano tentato di manomettere il distributore automatico installato all’esterno della tabaccheria, senza riuscire nell’impresa.



Il sopraggiungere della pattuglia ha messo in fuga i malviventi. Il proprietario del locale, infatti, ha constatato che dal bar tabacchi non manca nulla. La polizia sta visionando le immagini delle telecamere per cercare di risalire agli autori del furto.

Foto: repertorio