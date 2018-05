Il 19 maggio a Ragusa è flamenco

Ragusa - Ultimo appuntamento per la 23^ Stagione Concertistica Internazionale “Melodica”, diretta dalla pianista Diana Nocchiero, che chiuderà i battenti tra musica e danza con lo spettacolo “Notte Flamenca”. Sabato 19 maggio, al teatro Don Bosco di Ragusa che ha ospitato come sempre l’intero calendario, riflettori accesi sulla travolgente Compagnia di Flamenco Guadalmedina, con le ballerine Deborah Brancato e Valeria Fiore, il chitarrista e cantaor Marcello Savona e il percussionista Armando Fiore, che infiammerà l’atmosfera con le calde e appassionante noti del flamenco di grande qualità, gli affascinanti ritmi, suoni, canti e danze di questo genere musicale molto famoso, nato in Andalusia e ormai apprezzato in tutto il mondo. La Compagnia Guadalmedina, diretta da Deborah Idelia Brancato, porta in scena i propri spettacoli (coreografie, musiche originali e riadattamenti) che spaziano dal flamenco puro a quello moderno e "contaminato" sulla base del bagaglio maturato in diversi anni di esperienza in Andalusia, fatto di corsi, stages e soprattutto di vita vissuta a contatto con la cultura flamenca e gitana. La serata, presentata da Rossella Schembri, chiuderà nel migliore dei modi la stagione concertistica, quest’anno dedicata al compianto Totò Ottaviano e patrocinata dall’Assessorato allo Spettacolo del Comune di Ragusa.

L’ingresso in sala sabato sarà come sempre alle ore 20.00, con inizio del concerto alle ore 20.30. Il prezzo del biglietto è di 10€, ridotto 5€ per studenti fino ai 25 anni di età (bambini al di sotto degli 8 anni entrano gratuitamente). Info e prenotazioni: Libreria Ubik sita in Via Plebiscito 5 – Ragusa Tel. 0932258423 / 3472313605; associazione Melodica 3334326158 - www.melodicaweb.it.