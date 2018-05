Risotto agli scambi in teatro a Scicli

Scicli - L’Associazione Culturale Tecne99 di invita al Piccolo Stabile di Scicli, per il debutto della commedia Risotto agli scambi, giorno 19 e 20 Maggio.

La regia della commedia, scritta da Sabrina Scansani, sceneggiatrice e attrice bergamasca, sarà curata da Giovanni Alfieri, protagonista della storia insieme a Riccardo Cananiello, Floriana Corlito e Roberta Pompili.

La drammaturgia di Sabrina Scansani tenta di coniugare lo spirito tradizionale della commedia italiana – genere di ritorno anche sui grandi schermi – con l’attualità dei rapporti umani presentando un quadro che di fatti è rimasto immutato, con buona pace delle nuove tecnologie. Francesca e Alessandro, lui traditore incallito, lei insoddisfatta e scontrosa, insieme a Lucia e Edoardo, coppia fredda e prossima ad esplodere, si ritrovano a parlare della storia di Amalia e Paolo, finita per colpa di un tradimento. Ecco che nel giro di poco, altri segreti trasformeranno una normale cenetta in un surreale confessionale. La cena tra due coppie di fidanzati, amici da sempre, diventa il pretesto per riflettere sui non detti che spesso rappresentano la cifra d’ipocrisia dietro ogni legame affettivo: i segreti però spingono in superficie, pretendono di entrare nella realtà e quando lo fanno sovvertono completamente lo stato di cose.

Per prenotare il proprio posto a sedere chiamare il numero 3283746620.