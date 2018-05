Scuoleinfiore, si respira già aria di Infiorata a Noto

Noto - In via Rocco Pirri si respira già aria di Infiorata grazie all’impegno degli alunni degli istituti comprensivi e superiori di Noto. Con la 13^ edizione di Scuoleinfiore si è aperta la lunga settimana che porterà all’Infiorata 2018, quest’anno dedicata alla Cina. La città in fermento e nel weekend gli infioratori del futuro hanno anticipato quello che succederà venerdì notte su via Nicolaci, colorando e realizzando 8 bozzetti lungo via Rocco Pirri ispirati alla Cina e ai suoi tanti simboli.

Dalle maschere ai draghi passando anche dalle peonie e arrivando anche ai visi con gli inconfondibili tratti orientali. Questi i soggetti degli 8 bozzetti realizzati sabato mattina da oltre 100 alunni che hanno partecipato all’appuntamento ormai fisso organizzato dall’associazione Maestri Infioratori. Alunni che rappresentavano i 3 istituti comprensivi di Noto (Aurispa, Maiore e Melodia) e l’istituto superiore Raeli di Noto. Un bozzetto, invece, è stato realizzato dagli alunni del liceo Artistico di Militello Val di Catania. Sabato sera, poi, al Teatro d’Estate, sono stati premiati tutti i partecipanti e si sono esibiti i cori dei 3 istituti comprensivi di Noto.

«Scuoleinfiore è un laboratorio artistico di fondamentale importanza – ha commentato il sindaco Corrado Bonfanti - e che rappresenta un momento per socializzare e fare squadra. Protagonisti sono stati i nostri giovani, guidati dagli esperti soci che fanno parte dell’associazione Maestri Infioratori. Siamo già in clima Infiorata e ne approfitto per ringraziare anticipatamente tutte le associazioni di Infioratori di Noto, composte da straordinari artisti di livello internazionale».