Dolce&Gabbana girano uno spot a Marzamemi

Marzamemi - Dolce&Gabbana scelgono Marzamemi come set per la campagna promozionale di un nuovo prodotto (al momento, però, non è dato sapere di quale si tratti). La troupe fotografica è stata avvistata ieri mattina nella piazzetta del borgo centrale e nelle strade adiacenti.

Il piccolo borgo marinaro si conferma, dunque, si conferma ancora una volta la location prediletta di molti. Dolce e Gabbana negli ultimi anni, può essere considerata di casa nel Siracusano: 4 anni fa scelse Noto per girare lo spot del profumo “Dolce”, per la regia di Giuseppe Tornatore. Lo scorso anno, dedicò una shopping bag alla città di Ortigia, a testimonianza di un legame profondo fra la casa di moda e il sud-est siciliano.