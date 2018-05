E' nato a Ibla I Love Ragusa

Ragusa - “Amiamo il nostro territorio, amiamo le nostre tradizioni, amiamo il nostro cibo, amiamo i nostri eventi. Siamo innamorati della nostra città. We love Ragusa”. Sono queste le parole entusiastiche di una giovane imprenditrice, Marika Cannizzo, 30 anni, che ha deciso di investire il proprio futuro in una nuova attività, un servizio di Infopoint turistiche che si trova a Ibla, nella centralissima piazza Gian Battista Hodierna: I Love Ragusa. Ma I Love Ragusa non è soltanto un semplice servizio di informazioni turistiche: I Love Ragusa è anche una community online aperta a chiunque voglia segnalare eventi di natura culturale, musicale, artistica ed enogastronomica.

Marika Cannizzo, a questo proposito, spiega: “I Love Ragusa vuole offrire informazioni utili al turista o al viaggiatore che si trova a Ibla, grazie alla presenza dell’Infopoint, ma ha anche una mission più ampia: creare una rete fra tutti gli operatori culturali che vogliono pubblicizzare i loro eventi. Grazie alla nostra pagina facebook e al nostro account Instagram, tutti possono diventare parte attiva di I Love Ragusa segnalandoci eventi, proponendoci collaborazioni o, semplicemente, per avere delle informazioni utili sulla provincia di Ragusa. Il nostro scopo principale, infatti, è quello di dare una voce a tutti coloro che organizzano a vario titolo eventi di intrattenimento. Il fine principale? Semplice: dare visibilità al nostro territorio”.

I Love Ragusa si propone, dunque, di diventare un brand, sponsorizzando eventi e organizzandone alcuni, grazie alla sinergia di tutti coloro che si spendono per il nostro territorio, come ad esempio musicisti, band, attori, compagnie teatrali, ristoratori. “Siamo aperti a qualunque proposta e il nostro Infopoint ha aperto ufficialmente le porte al pubblico. Noi vi aspettiamo a Ibla anche per un semplice caffè”.

Per info: iloveragusainfo@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/iloveragusa/

Instagram: https://www.instagram.com/iloveragusainfo/